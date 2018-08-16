Азербайджан и Иран в скором времени начнут экспортировать автомобили, произведённые на совместном автомобильном заводе «Хазар» в Нефтчалинской промышленной зоне, в Россию, Украину и страны СНГ, сказала в четверг директор компании IKCO (Iran Khodro Co.) по Азии, Европе, Америке и СНГ Сабина Нобари. По ее словам, в настоящее время автомобили, произведенные на данном заводе, продаются только в Азербайджане.

«Iran Khodro и азербайджанская автомобильная компания AzEuroCar LLC с марта 2018 года произвели в Азербайджане более 300 единиц семейного седана Dena», — отметила Нобари, которую цитирует «Тренд».

Minval.az