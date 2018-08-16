16 августа в Киеве состоялось заседание Генеральной ассамблеи Всемирной федерации мини-футбола (DFF).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии был принят ряд решений и рассмотрены организационные вопросы.

Глава Федерации мини-футбола Азербайджана Эльхан Асадов был избран членом Исполнительного комитета Всемирной федерации мини-футбола. Решением Исполнительного комитета Всемирной федерации мини-футбола он также назначен председателем оргкомитета организации.

Отметим, что Кевин Милликен (США) и Борислав Александров из Болгарии были также избраны в Исполнительный комитет DFF вместе с Эльханом Асадовым.

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