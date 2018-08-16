Государственный экзаменационный центр и главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана пресекли попытки аферы на вступительных экзаменах в вузы республики в 2018 году.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, сотрудники различных вузов и средних школ Гянджи и Мингечевира за определенную плату предприняли попытку организовать участие студентов Азербайджанского государственного медицинского университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Гянджинского государственного университета на вступительных экзаменах в вузы вместо абитуриентов. Студенты, задействованные в этой афере, представляли удостоверения личности и пропускной на экзамен лист абитуриентов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 29, 178.2.3 (мошенничество, то есть попытка завладеть чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения).

Minval.az