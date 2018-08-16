Президент «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного азербайджанского культурного фонда», Первый вице-президент «Европейского Азербайджанского Конгресса» («ЕАК») Физули Мамедов отреагировал на статью о встрече президента «ЕАК» Сахиля Гасымова с каталонскими сепаратистами, опубликованную на сайте Veteninfo.com во вторник, 14 августа.

– Вы являетесь Первым вице-президентом «Европейского Азербайджанского Конгресса». На сайте Veteninfo.com опубликована статья, в которой говорится о встрече президента «ЕАК» Сахиля Гасымова с каталонскими сепаратистами. Что Вы могли бы сказать по этому поводу?

– Я считаю, что действия и заявления любого руководителя диаспорской организации не должны противоречить к официальной позиции руководства Азербайджана. Иначе мы никогда не сможем достичь национального единства и эффективно отстаивать интересы наших соотечественников и Азербайджана в европейских странах. Поэтому я крайне отрицательно отношусь к встрече президента «Европейского Азербайджанского Конгресса» Сахиля Гасымова с представителями властей Каталонии, которая добивается независимости от Испании. Позиция руководства Азербайджана в каталонском вопросе нам хорошо известна. МИД Азербайджана уже неоднократно заявил о своей полной поддержке территориальной целостности Испании и осудил стремление сепаратистов Каталонии отделиться от единого испанского государства. Официальный Баку не признал итоги референдума о независимости, проведённого предыдущим каталонским правительством 1 октября прошлого года. По логике, Сахиль Гасымов со своей встречей с представителями Каталонии пошёл против политики Азербайджана.

Насколько мне известно, решение о визите в Каталонию Сахиль Гасымов принимал самостоятельно. Он в этом вопросе с другими членами «Европейского Азербайджанского Конгресса», в том числе со мной, как с Первым вице-президентом этой организации, не посоветовался. У «ЕАК» есть 20 вице-президентов. Гасымов должен согласовывать свои действия и решения с вице-президентами и членами правления, а не решать всё самостоятельно. К сожалению, ему свойственно принимать единоличные решения без учёта мнения других членов «ЕАК». Президент общественной организации общеевропейского уровня не должен так поступить. Такой человек только усиливает раскол азербайджанской диаспоры.

К разобщённости азербайджанской диаспоры приводит и враждебное отношение Сахиля Гасымова к главе азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхана Ашкына, который очень успешно отстаивает интересы Азербайджана и Турции и борется с недоброжелателями нашего народа в странах Европы. Поэтому мы все должны помочь Ашкыну, а не вести против него психологически-информационную войну.

Я считаю, что человек, который недоброжелательно относится к азербайджанцам и не уважает внешнюю политику Азербайджана, уже утратил моральное право возглавить общественную организацию азербайджанской диаспоры. После всего этого Сахиль Гасымов уже сам чисто по человеческой совести должен уйти в отставку с поста президента «ЕАК». В Европе есть немало более талантливых и компетентных азербайджанцев, которые вполне успешно могут возглавить «Европейский Азербайджанский Конгресс».

У нас есть и другие вопросы к Сахилу Гасымову. Он никогда не отчитывается о своих действиях на посту президента «ЕАК», не представляет отчёт о деятельности, в том числе финансовой, этой организации. «Всемирный азербайджанский культурный фонд», который я возглавляю, очень часто финансово помогает «ЕАК». В частности, в феврале 2017 года мы выделили внушительную сумму денег на проведение V съезда «Европейского Азербайджанского Конгресса». Однако от Сахиля Гасымова, как от президента «ЕАК», мы до сих пор не получили ни одного отчёта о том, куда были потрачены наши деньги.

О мероприятиях «ЕАК» и действиях самого Гасымова мы узнаём только из публикаций в азербайджанских СМИ или из постов на странице Сахиля Гасымова в социальной сети Фейсбук, где он восхваляет самого себя за какие-то «грандиозные работы». Однако на фоне всех этих «грандиозных работ» Сахиля Гасымова влияние «Европейского Азербайджанского Конгресса» на наших соотечественников в Европе стремительно падает, деньги и время, выделенные на деятельность этой организации, уходят впустую. Мы должны выбрать нового президента «ЕАК», который объединит азербайджанцев всей Европы под крылом этой диаспорской организации.

Ирада Османгызы

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