Стоимость проезда в междугородних маршрутных автобусах, следующих из Баку в Сумгайыт (поселок Г.З.Тагиева), снижена до 60 гяпик.

По сообщению Report, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, решением Тарифного совета от 30 июля 2018 года проезд в междугородних автобусах составлял 80 гяпик. После обращения министерства транспорта, связи и высоких технологий к компаниям, занимающимся междугородними пассажироперевозками, была достигнута соответствующая договоренность, согласно которой стоимость проезда была снижена до 60 гяпик. В случае требования водителями междугородних линейных автобусов большей платы за проезд, пассажиров просят обращаться на номер 1655 «Горячей линии» министерства.

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