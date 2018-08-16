Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной пограничной службы за отличие при выполнении служебных обязанностей орденом «За службу Отечеству» 1-й степени, орденом «За службу Отечеству» 2-й степени, орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Отчизну», «За отвагу», «За военные заслуги».
Ильхам Алиев наградил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева орденом «За службу Родине» первой степени, сообщает сайт главы государства.
Также орденами и медалями награждены 43 сотрудника ведомства.