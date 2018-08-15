В жилом доме в Баку произошел пожар.

Как сообщает Report, возгорание зарегистрировано по адресу: Насиминский район, улица Асифа Магеррамова, 42.

Во время пожара на первом этаже пятиэтажного здания вместе с вещами сгорела двухкомнатная квартира.

На место происшествия были привлечены 2 пожарные машины и живая сила Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы здания эвакуированы.

В момент пожара хозяев квартиры не было дома. По этой причине сотрудникам МЧС пришлось при помощи специальных инструментов разрезать решетки на окнах и проникнуть в квартиру.

Удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры.

Minval.az