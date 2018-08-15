Завтра в части Низаминского, Хатаинского и Наримановского районов Баку будут перебои в подаче газа, говорится в среду в сообщении ПО «Азеригаз».

Работы по присоединению частей магистральных газопроводов к сети были перенесены с 14-го на 16 августа, поэтому завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Ремонтные работы могут частично повлиять на подачу газу и в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az