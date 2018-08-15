Подписание на прошедшем 12 августа 2018 года в городе Актау V Каспийском саммите Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является историческим событием и важным достижением для пяти его прибрежных государств. Оно ещё раз продемонстрировало, что прикаспийские государства обладают твёрдой решимостью подтвердить атмосферу устойчивого мира и сотрудничества в Каспийском бассейне и прилегающих регионах.

Прикаспийские государства, не допустив какого-нибудь вмешательства извне, путем совместных усилий добились важных достижений, в том числе подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

«В процессе разработки конвенции прикаспийские государства продемонстрировали такие элементы высокой политической культуры как уникальная региональная идентичность и ответственность», — отметил Э.Мамедьяров в интервью госагентству «Азертадж».

Глава МИД также отметил, что заключительный этап согласования конвенции прошел путь далеко непростых обсуждений. «Двухдневная встреча министров иностранных дел прикаспийских государств, прошедшая в декабре 2017 года в Москве, носила очень интенсивный характер, а по ее итогам, достигнут основной прогресс в согласовании конвенции. По целому ряду положений были проведены очень серьезные дискуссии. Но при доброй воле и взаимном доверии переговоры дают положительные результаты. По итогам всех этих обсуждений конвенция была представлена президентам для подписания на саммите прикаспийских государств в Актау, и мы смогли осуществить это», — сказал министр.

Э.Мамедьяров также сообщил, что в соответствии с внутригосударственными процедурами, конвенция будет представлена для ратификации. «Мы надеемся, что ратификация конвенции вскоре будет завершена», — подчеркнул он.

«Завершение процесса ратификации и практическое осуществление положений конвенции откроют еще более широкие возможности для устойчивого развития региона. В конвенции и принятом главами государств на саммите в Актау коммюнике были определены новые задачи и даны соответствующие поручения», — заключил министр.

Minval.az