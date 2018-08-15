Неделю назад в социальной сети Фейсбук распространилась информация о том, что житель Баку Фариз Бабаев (настоящее имя Фаиз Бастраков — прим.ред) размещает объявления якобы от лица работодателя, предлагающего девушкам выгодную работу и приличную зарплату. Учитывая тот факт, что сегодня в стране на рынке труда определенные проблемы и трудности, желающих получить такую вакансию было много. Но, как выяснилось, все эти посылы в объявлениях были банальной приманкой: Ф. Бастраков просто заманивал девушек и женщин для «собеседования», и начинал склонять к сожительству – некоторых в Фейсбуке, некоторых – по телефону, некоторых – в реале.

Девушки, возмущенные подобной низостью, стали массово делиться постом, в котором предупреждали: Фариз Бабаев – мошенник и негодяй, не ведитесь на его объявления.

После массовых перепостов публикаций в разных группах Фейсбука про аферы Ф. Бастракова написали так же и в СМИ.

Мы, в свою очередь, решили проверить, повлияли ли все эти меры на афериста, заманивающего женщин на интим под видом «работы». Но как выяснилось, Ф. Бастраков по-прежнему занимается тем же самым, а именно публикует свои объявления в социальной сети Фейсбук, размещает в разных группах и что самое парадоксальное – даже не скрывает ни своего фото, ни своего номера телефона.

С Ф. Бастраковым я списалась несколько дней назад, как раз после выхода серии заметок о нем в СМИ. Сначала он вел себя осторожно, не отвечал сразу. Затем осмелел и стал писать уже более конкретно.

Диалог был примерно следующим: я рассказала Ф. Бастракову о том, что у меня есть несколько подруг, оставшихся без работы по причине сокращений. У девушек нет доступа к социальным сетям, и они попросили меня узнать – что и как, а также просили контактный номер.

Ф. Бастраков ответил, что нужно следить за всеми его группами в социальной сети. Оклад – 175 манатов в день. Но для этого нужно прийти к нему в офис, при личной встрече он обсудит детали. Я, в свою очередь, сказала, что такие условия устраивают и меня. Тогда он ответил, что за встречу платит 200 манатов. На все мои попытки узнать, что он имеет ввиду (хотя уже и так было понятно), он только туманно отговаривался, что «если ты будешь послушна, через неделю я дам еще 200. А потом — еще». Я спросила его напрямую: Вы предлагаете за эти 200 манатов интим? Ф. Бабаев не отрицал этого, кроме того, нагло заявил, что знает о том, что ему звонит сотрудник СМИ. «Напишете про меня очередную статью? А мне все равно. Что хотите — пишите. Закон на моей стороне. Я сам – военный, мне все равно никто ничего не сделает, ни журналисты, ни полиция». На этом разговор был закончен. Ф. Бастраков ясно дал понять: статьи за подобные дела в УК и КоАПе нет, а потому с него и взятки гладки.

После нашего разговора фотография Ф. Бастракова была еще раз опубликована на Фейсбуке, ею снова начали делиться. И что самое интересное, «герой дня» так же активно участвовал в полемике, открыто угрожал в комментариях и поливал участников площадной бранью. Кроме того, сразу же после нашего разговора он опубликовал в очередной группе свой завлекательный пост насчет поисков сотрудницы.

На самом деле, складывается весьма неприятная ситуация: человек открыто демонстрирует правонарушение, за которые в любой цивилизованной стране мира его бы сурово наказали. В Азербайджане его поведение может квалифицироваться лишь как действия хулиганского характера или мелкое мошенничество.

Конечно же, в ходе полемики появились и защитники Ф. Бастракова, которые напрямую заявляли, что виноват не аферист-«работодатель», а девушки, которые «клюют» на эту приманку. Но большая часть участников полемики требовала справедливого наказания этого озабоченного гражданина, который самым наглым образом деморализует общественность и обманным путем пытается добиться интимных отношений с женщинами, ищущими работу. При этом он пользуется своей безнаказанностью и апеллирует ею.

Через свои каналы нам удалось выяснить, что Ф. Бастраков никогда не имел никакого отношения армии (офицером которой он представляется). Ранее он работал в Caspian Fish Co системным администратором. В 2011 году вступил в брак (в соцсетях были распространены его фото со свадьбы). Понятно, что жена ушла от Ф. Бастракова, ведь женатый человек не станет заманивать женщин для интима в свое логово.

Мы обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой принять меры в отношении хулиганских действий Ф.Бастракова, ибо они неприемлемы для общества, чье сознание формируется с учетом строгих восточных традиций и семейных ценностей.

Если же этот человек является душевнобольным, то мы убедительно просим так же принять соответствующие меры, потому что его пребывание вне психиатрической лечебницы опасно для окружающих.

Яна Мадатова

Minval.az