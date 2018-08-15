Бакинское транспортное агентство (БТА) планирует улучшить условия для передвижения пешеходов в Баку, сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев в среду.

Он объяснил, что в агентстве с этой целью идет работа по созданию новых пешеходных переходов различных уровней: «Уже определены места для переходов по 19 адресам и для согласования направлены в соответствующие структуры».

Агаев пояснил, что преимущественно создать переходы планируется на улицах и проспектах с наиболее интенсивным и скоростным движением: это проспекты Гейдара Алиева и Зии Буниятова, Сальянское шоссе, Загульбинская дорога, автомагистрали Баку-Алят-Газах, Баку-Шамахы-Евлах и другие пригородные дороги.

«Данные адреса были установлены по результатам анализа, проведенного специалистами БТА», — добавил представитель транспортного агентства.

Minval.az