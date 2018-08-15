С субботы бакинец Алексей Клинчев добирается до своей квартиры на 4-м этаже дома на Баилово, используя пожарную лестницу. Изнутри здание — квартиры и межэтажные лестничные проемы, разрушены строительной компанией Sabah Residence, получившей от Сабаильского района Баку право сносить старые и строить новые жилые дома в рамках реновационного указа Кабмина N86. Квартиры в доме N20 по улице Ханлара, которые жильцы сдали этой компании согласившись с ее условиями, строители быстро разрушили. Около года отказывается подписать договор с компанией Клинчев — владелец 27-й квартиры. B субботу разрушены все лестницы в доме, а так как Алексей с 1961-го года живет на 4-м этаже, ему остается добираться домой и «выходить в мир» по ржавой металлической лестнице снаружи здания, которая в любой миг может обрушиться. А скорее, пожарную лестницу уберут строители, чтобы вынудить Клинчева согласиться с условиями компании.

Телефонное видео и фотографии, на которых видно как гражданин пробирается домой на четвертый этаж по пожарной лестнице, прислал в редакцию «Туран» сосед, озабоченный тем, что сорвавшись с высоты 58-летний мужчина убьется.

История конфликта Клинчева с Sabah Residence тянется год, в течение которого Алексей упорствует, отказываясь отдать недвижимость под условие проживания в съемной квартире в течение двух лет с надеждой на то, что потом получит новую квартиру. Журналисты беседовали с Клинчевым: он намерен переехать в другую страну, поэтому нуждается в деньгах, и согласен продать квартиру по цене 2,5 тысячи манатов за квадратный метр. Представители компании соглашались на 500 манат за метр, потом увидев упорство жильца, подняли цену до 600, 700, 800 манат. Но Клинчев отказывается.

Но история конфликта может закончиться 21 августа, когда Сабаильский суд рассмотрит иск компании Sabah Residence к десяткам жителей домов в этом районе. По имеющимся у «Туран» сведениям компания требует судебное решение о лишении граждан прав на собственность с обоснованием того, что здания в которых они живут аварийные и подлежат насильственному сносу.

Интересы Клинчева будет защищать адвокат. Алексей не намерен отступать и даже рад, что дело дошло до суда, в котором он сможет требовать свои деньги за принадлежащие ему 50 квадратных метров. B конце концов, есть Апелляционный, Bерховный суды Азербайджана и Страсбургский суд по правам человека…

Как рассказал начальник строительного участка Sabah Residence Юсиф Гулиев, он знает о деле Клинчева и объяснил, что в этом доме Алексей единственный, отказывающийся покинуть квартиру на условиях компании. Sabah Residence выполняет постановление Кабмина о реновации и не может останавливать работы из-за одной семьи. Клинчеву предлагались компромиссные варианты, но он требует только денег, причем именно той суммы, которая ему нужна для переезда в другую страну. А таких денег у компании нет. Sabah Residence считает свои действия правильными, и намерена добиваться сноса этого здания, так как имеет документы, подтверждающие право на снос домов в этом районе Баку. На слова журналиста о том, что если Клинчев сорвется с лестницы и убьется, виноватой будет компания, Гулиев ответил коротко: «Он же умный человек, пусть принимает правильное решение…».

Minval.az