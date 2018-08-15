Осужденный на 2 года заключения блогер Мехман Гусейнов обратился с заявлением в суд об условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины срока. Об этом Turan сообщила его адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, заявление было представлено в Гарадагский районный суд в прошлую пятницу и должно быть рассмотрено в течение 10 дней.

Блогер Мехман Гусейнов был осужден в марте 2017 года на 2 года лишения свободы по обвинению в клевете, в связи с иском против него начальника Насиминского районного управления полиции Баку Мусы Мусаева.

Поводом для подачи иска послужили заявления Гусейнова о пытках над ним в указанном учреждении в январе прошлого года.

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