Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал «не тешить себя надеждами на отмену санкций» США против России в ближайшее время, а также на коренное улучшение отношений с Вашингтоном. Он заявил, что считает внешнюю политику президента России Владимира Путина «исключительно правильной». По словам Кадырова, Путин ищет союза с теми, кто не приемлет политику диктата США.

«Исключительно правильными считаю внешнеполитические шаги президента России Владимира Путина, который ведет двухсторонний и многосторонний диалог с целым рядом стран — Китаем, Турцией, Бразилией, ЮАР, Казахстаном, Индией, Азербайджаном, Ираном и другими. Владимир Владимирович не стремится создать антиамериканские союзы, но ищет союза с теми, кто не приемлет политику диктата», — написал Кадыров в Telegram.

Такая политика приносит результат, что видно по итогам Каспийского саммита, в результате которого Россия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан и Иран подписали конвенцию о правовом статусе Каспия, привел пример глава Чечни. «Руководство Турции уже серьезно говорит о взаиморасчетах в национальных валютах. К этому Владимир Путин призывает партнеров не первый год», — добавил он.

Minval.az