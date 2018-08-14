У посольства Турции в Баку прошла акция в поддержку турецкой экономики.

В акции приняли участие представители «Бакинского совета ветеранов войны» и «Народного движения османского возрождения».

Участники акции с флагами Турции и Азербайджана, а также плакатами с изображением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в руках, скандировали лозунги с осуждением политики США и поддержки турецкой экономики.

Заместитель главы Бакинского совета ветеранов войны Мухаррем Исмаилов выразил удовлетворение тем фактом, что Турция в последний период усилила позиции в регионе.

По его словам, это стало возможным благодаря экономическому росту страны. Cанкции решение США против Турции – это показатель стремления Вашингтона остановить укрепление Анкары, подчеркнул Исмаилов.

«Именно США стояли за неудавшейся попыткой переворота 15 июля 2016 года в Турции. Теперь же Вашингтон хочет добиться своих целей путем создания финансового кризиса в Турции. Уверен, что усилия Белого дома обречены на провал», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Исмаилов призвал дружественные с Турцией страны отказаться от доллара и перейти на расчеты в турецкой валюте, а также приобретать товары турецкого производства.

Minval.az