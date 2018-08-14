Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) готов внести изменения в свой инвестиционный портфель, связанные с турецкими и российскими активами.

«В инвестиционном портфеле SOFAZ на конец второго квартала текущего года приблизительно 0,9 процента приходится на инвестиции в турецкие государственные облигации и столько же на инвестиции в российские активы (акции банка ВТБ, а также офис и торговый центр в Москве), что совпадает с текущей рыночной конъюнктурой, текущей инвестиционной стратегией SOFAZ и соответствующими среднесрочными и долгосрочными реальными ожиданиями по доходам. Вместе с этим, с учетом геополитических рисков, наблюдаемых за последнее время в этих странах, серьезно анализируются текущее состояние инвестиционного портфеля, рыночная конъюнктура и ожидания, с тем, чтобы в случае необходимости предпринять быстрые тактические шаги по изменению инвестиционного портфеля», — говорится в сообщении Фонда, которое приводит Тренд.

Minval.az