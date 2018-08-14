Привлечен к уголовной ответственности еще один врач расположенного в Хатаинском районе Баку Республиканского наркологического центра в связи с пожаром в данном лечебном учреждении, приведшим к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщает Report, уголовное дело по ст. 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере) возбуждено в отношении врача указанного центра Афет Мамедовой.

В отношении А.Мамедовой избрана мера пресечения — полицейский надзор.

Согласно материалам уголовного дела, А.Мамедова была врачом учинившего пожар Магомеда Мамедова.

Предварительное следствие по уголовному в отношении А.Мамедовой, директора центра Тельмана Мамедова и других лиц подытожено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство Азера Пашаева.

Подготовительное заседание суда назначено на 24 августа.

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