Согласно последнему сообщению ИВ Баку, распространившемуся в СМИ, вместо уборщиц на улицах города будет работать специальная техника.

«По указанию президента Ильхама Алиева мэрией готовится специальная программа, после исполнения которой на дорогах столицы уборка мусора будет полностью автоматизирована. К подготовке этой программы привлечены ведущие европейские эксперты и в ближайшие дни они представят свои предложения.

В последнее время в социальных сетях и прессе страны ведутся обсуждения случаев смертей и травм уборщиц на улицах Баку, подвергаются критике коммунальные службы, направляющие пожилых женщин убирать мусор с автомобильных дорог.

Конечно, роль человека в процессе работы останется, но она будет сведена к минимуму. «Смерть сотрудников коммунальных служб при выполнении своих должностных обязанностей — трагедия и она неприемлема», — сообщили в Исполнительной власти.

Конечно же, инициатива хороша и правильная, особенно если учесть факт того, что не только в прогрессивной Европе и США, но и в большинстве стран бывшего СНГ эта практика применяется вот уже много лет. Значит, и Азербайджан в скором времени возьмет правильный курс, тем самым уберет из внезапно возросшей группы риска подметальщиков улиц и уборщиков дорог.

Прежде всего, данная инициатива – хороший показатель начала рабочей деятельности нового и.о. главы ИВ Баку Эльдара Азизова, и это не может не радовать.

Хотя, с другой стороны, указание последовало от президента страны Ильхама Алиева, который снова был вынужден оторваться от государственных дел, и вмешаться в ход работы исполнительной власти, хотя на самом деле этот вопрос могло бы спокойно решить само руководство ИВ Баку.

Как видно из новости, человеческий труд будет исключен частично, но, тем не менее, будет сокращено немало уборщиц, потому что всех по дворам не раскидаешь.

Опять же хочется надеяться на то, что в ход уборки дорог и улиц будет запущена столь необходимая – особенно в летний период – очистительная техника, особенно моющая асфальт, так как все жители города жалуются постоянно на протекающие мусороуборочные машины, оставляющие после уборки мусорных ящиков вонючие лужи. А это же инфекция, болезни верхних дыхательных путей, аллергия и так далее.

Конечно же, есть улицы в городе, которые регулярно моются – перед стратегически важными государственными объектами (МЧС, Совмин, Аппарат Президента, «Торговая улица» и Площадь Фонтанов, бывшее здание КГБ и так далее). Остальные же улицы со времен Советского Союза не мылись вовсе.

Не стоит забывать о том, что мы, граждане Баку, живем в период глобального строительного бума: чуть ли не в каждом переулке центра города рушатся и строятся дома, пыль стоит столбом, что естественно усугубляет хронические заболевания – бронхит, астму, аллергию. От загрязненного воздуха страдают, прежде всего, дети и пожилые люди. А если бы улицы регулярно проходили влажную санобработку, вспышки этих заболеваний значительно сошли бы на нет.

Кроме того, в зимний период Баку ежегодно (пусть и ненадолго), но покрывается снегом и наледью. И если будет действительно работать снегоуборочная техника, то риск переломов и травм от падений тоже сократится. Все это не может не радовать, но остается открытым один-единственный вопрос: почему к этой хорошей инновации будут снова привлекать иностранных специалистов? Понятно, когда речь идет о каких-то совершенно новых технологиях, и мы реально нуждаемся в заграничном опыте, потому что у нас в стране этого никогда не было. Но ведь уборка улиц с привлечением моющей техники регулярно проводилась во времена СССР. А значит, хороший опыт уже был, мало того, он есть, учитывая количество уборочной техники, применяющейся по сей день на определенных участках дорог и улиц города. Если же привлекать к этому вопросу иностранных специалистов, то будет снова резиной растянутые сроки исполнения, затраты из госказны на консультации и тренинги? Но к чему так усложнять, если можно вместо тысячи лишних слов и ненужных телодвижений просто СДЕЛАТЬ?

Яна Мадатова

Minval.az