По многочисленным просьбам и принимая во внимание результаты статистических исследований, с 20 августа центры “ASAN xидмет” и “ASAN коммунал” будут открываться пораньше.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг населению и социальным инновациям.

Ежедневно с 20 августа центры “ASAN хидмет” и “ASAN коммунал” будут функционировать с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, а по субботам и воскресеньям – с 09:00 до 17:00. Только в центрах “ASAN Kommunal” воскресенье будет считаться нерабочим днем.

Будут внесены изменения и в график работы Call-центра 108. Он будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, а в субботу — с 09:00 до 13:00.

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