В целях проверки соблюдения требований законодательства о «Производственных и бытовых отходах» и «Охраны окружающей среды» сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства внутренних дел провели рейды в прибрежной полосе Каспийского моря города Баку, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе рейдов было установлено, что в действующих в зоне побережья каспийского моря на территории Бинагадинского района центрах отдыха «Хаят», «Дениз», «Матрос» и «Анар» образованы бытовые отходы, которые не управляются в соответствии с законодательством.

В связи с данными фактами в отношении владельцев объектов Гаджи Садыгова, Айдына Мататьяева, Рашада Алвердиева и Анара Рустамова составлены протоколы и согласно Кодексу об административных правонарушениях, каждый из них был оштрафован на 800 манатов. В целях устранения недостатков владельцам объектов были выданы обязательные к исполнению указания.

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