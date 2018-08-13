В Азербайджане за первые пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось число вступивших в брак.

В течение пяти месяцев этого года отделы регистрации зарегистрировали 22489 браков, тогда как в соответствующий период прошлого года было заключено 23044 брака, что по сравнению с этим годом больше на 555. В общей сложности на каждые 1000 человек населения пришлось 5,5 брака.

Что касается количества разводов, то за пять месяцев этого года было зарегистрировано 6177 разводов, что меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За первые пять месяцев прошлого года было зарегистрировано 6207 разводов. В этом году на каждые 1000 человек пришлось 1,5 развода.

Minval.az