В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление, поданное следственным органом относительно продления срока ареста председателя Жилищно-строительного кооператива «Ени Ясамал» Джахангира Алышова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Миргейдара Зейналова было объявлено решение, согласно которому, срок ареста Дж.Алышова был продлен еще на 2 месяца.

Отметим, что в ходе следствия возникли обоснованные подозрения на то, что полномочный представитель председателя ЖСК «Ени Ясамал» Джахангира Алышова Хабиль Фаталиев совместно с другими лицами злоупотребил должностными полномочиями и перепродал 33 квартиры 37 людям, совершив мошенничество на сумму 1 млн. 644 тыс. манатов.

Кроме того, занимая пост директора ООО «Yüksəliş-C» Дж.Алышов совместно с Х.Фаталиевым и другими лицами перепродал 10 квартир 11 людям в строящемся здании в Хатаинском районе, совершив мошенничество на сумму 587 тыс. манатов.

Дж.Алышов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог).

Х.Фаталиеву инкриминируются статьи 178.3.2. и 313 УК.

Напомним, что Дж.Алышов проходил потерпевшим в уголовном деле в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова. По приговору Бакинского военного суда было прекращено признание Дж.Алышова в качестве потерпевшего лица.

Minval.az