Было установлено, что учредитель и главный редактор газеты «Народный врач» (El həkimi) и ее интернет-версии, функционирующей как «рэкетирское издание», Зохраб Махмуд оглу Агаев, его подчиненная Гюнель Джалил гызы Джумшудова и другие шантажировали офицеров и прапорщиков различных воинских частей на территории страны, побуждая их к совершению незаконных действий, которые они снимали на мобильный телефон, а затем пересылали друг другу. В Службе государственной безопасности начато расследование.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

Было отмечено, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на месте преступления после получения денег путем шантажа был задержан Зохраб Агаев на управляемом им автомобиле с государственным регистрационным знаком «90-PF-742», были задокументированы найденные при нем помеченные в особом порядке деньги, а также зафиксировано наличие на руках задержанного следов специального порошка, нанесенного на деньги.

По факту начато уголовное дело, эти лица привлечены к ответственности. Были выявлены многочисленные доказательства использования ими технических средств для слежки за людьми с целью получения скрытой информации, скрытого ведения видеосъемок, незаконного проведения других действий, считающихся по закону оперативным мероприятием, склонения людей к интимной близости и шантаж отдельных лиц на основе материалов, накопленных другими способами, доказательства требования и получения различных сумм денег, периодических сборов с различных организаций подобным образом, требования создания условий, ставящих одного военнослужащего под влияние другого, были изъяты поддельные удостоверения и другие улики.

Привлеченные к уголовной ответственности лица дали подробные показания о преступных деяниях.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, проводятся расследования по выявлению лиц, пострадавших от аналогичных незаконных действий Зохраба Агаева, Гюнель Джумшудовой и других.

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