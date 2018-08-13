Органы районной исполнительной власти выдавали разрешение на строительство, не имея на то полномочий

Согласно информации, распространенной Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Генпрокуратурой, отмечается, что в результате проверок, проведенных в Хатаинском, Бинагадинском, Насиминском и Низаминском районах Баку, местными исполнительными органами были выданы разрешения на строительство без согласования с бакинской мэрией, не утверждены документы о планировки территории, документы и данные по объектам, разрешенным к строительству, не представлены в Госреестр.

В соответствии с вышеуказанными правонарушениями возбуждены уголовные дела по статьям 308.1, 314-2.1 и 188.2 УК, ведутся следственные мероприятия.

Minval.az