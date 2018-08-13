Новость о том, что лидер ReАl Ильгар Мамедов отпущен на свободу уже обрастает комментариями, домыслами, прогнозами. Тут имеет смысл отделить, образно говоря, мух от котлет. Но прежде напомним, что решение об освобождении Ильгара Мамедова было принято на сегодняшнем заседании Шекинского апелляционного суда.

Позже появилась информация о том, что решением суда тюремный срок лидера Real И.Мамедова заменен на условный. Также стало известно, что ему запрещено покидать пределы страны. О том, когда и в какой форме Мамедов вернется к активному участию в политической жизни страны, пока неизвестно.

А тем временем, есть большой риск откровенных политических спекуляций на тему причин нынешнего освобождения Ильгара Мамедова. Уже активно раскручивается мысль о том, что решение Шекинского апелляционного суда принято, дабы создать благоприятный фон накануне официального визита в Азербайджан канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Напомним, в рамках этого турне по Южному Кавказу она 23 августа посетит Тбилиси, 24 августа Меркель прибудет в Ереван, а 25 августа уже будет в Баку.

Безусловно, это будет важный визит канцлера ФРГ на Южный Кавказ вообще и в Азербайджан, в частности. Но важен он в том числе и для Германии, которая наконец-то осознала важность нашего региона в своей внешней политике. И тут важно уточнить, что именно на Азербайджан приходится 80% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа. В Азербайджане действует свыше 200 немецких компаний, и объем германских инвестиций в азербайджанскую экономику составил порядка полумиллиарда долларов.

Кроме того, 26 октября прошлого года в Баку состоялись двусторонние переговоры между министерством обороны АР и федеральным министерством обороны Германии. В ходе встречи, прошедшей в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и федеральным министерством обороны Германии на 2017 год», стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.

Все это говорит о том, сколь активно и многосторонне развиваются азербайджано-германские отношения. Стало быть, мягко говоря, спекулятивны утверждения тех, кто пытается как-то увязать освобождение И.Мамедова с предстоящим визитом Ангелы Меркель в Баку. Свое отношение к руководству нашей страны она выразила в поздравительном письме на имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с его переизбранием на пост главы нашего государства.

«Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и впредь готова как партнер поддерживать Азербайджан на пути политической и экономической модернизации», — указывалось в том письме. И предстоящий визит Меркель в Азербайджан, вне всякого сомнения, послужит именно этому — углублению связей между Баку и Берлином, а увязывать их развитие с судьбой И.Мамедова – верх политической наивности.

Кроме того, важно понимать, что Президент Ильхам Алиев никогда не принимает решений под чьим-либо давлением. Достаточно вспомнить его отказ от участия в Рижском саммите стран-участниц программы Восточного Партнерства Евросоюза. Такой жесткой была реакция главы государства на проводимую на Западе предвзятую антиазербайджанскую кампанию, а также на управляемую из Европейских центров широкую деятельность НПО против Азербайджана.

Кроме того, имеет смысл напомнить, что в 2016 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита в Германию отказался от встреч в Бундестаге в поддержку Турции. Дело в том, что Бундестаг Германии днями ранее тогда принял резолюцию о признании так называемого «геноцида армян». После случившегося глава нашего государства внес изменение в заранее составленную перед визитом в Германию программу и отказался от некоторых встреч в парламенте Германии. Он также отменил заседание межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Германия. Таким образом, Азербайджан еще раз выразил открытую поддержку Турции против лжи и несправедливости.

Согласитесь, что все эти факты доказывают смехотворность и спекулятивность утверждений некоторых господ о том, что лидера ReАl освобождают исключительно под визит Ангелы Меркель в Баку. При этом я почти со стопроцентной уверенностью могу предположить, что освобождение И.Мамедова из под стражи станет поводом напомнить о себе со стороны таких политиков, как лидер ПНФА Али Керимли и иных «радикальных оппозиционеров». При этом, ими благополучно будет забыто то, что ReАl многократно вступал в конфликт с этими «радикалами», в частности, в вопросе методов дальнейшей политической борьбы и участия или неучастия в акциях протеста на стадионе «Мехсул».

Этим «радикалам» выгодно было пребывание И.Мамедова в тюрьме. Так у них было больше формальных поводов для критики в адрес руководства страны. Сейчас такой повод исчез. В целом же, я глубоко убежден в том, что находящийся на свободе И.Мамедов гораздо менее опасен для нынешней власти, чем И.Мамедов, находящийся в тюрьме. В том числе и потому, что у ReАl нет большой электоральной поддержки. Сочувствие к И.Мамедову и поддержка политических идей ReАl, согласитесь, являются совершенно разными вещами.

Кроме того, красноречие, знания, пассионарность И.Мамедова могли бы быть использованы в нужном для Азербайджана направлении. Для этого нужно, чтобы сам лидер ReАl пересмотрел свои подходы к политическому оппонированию. Но важно и изменение отношения власти к своим политическим оппонентам. Им можно и нужно делать шаги навстречу во имя общенациональных интересов. Надеюсь, что эти шаги будут оценены правильно со стороны с ReАl и ее лидера.

Акпер Гасанов

Minval.az