Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Утром в отдельных частях полуострова есть вероятность осадков. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. По этой причине погодные условия для купания на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана 14 августа местами будут грозы, дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер и перейти в ливень. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az