В социальных сетях распространилась шокирующая новость, ставшая очередным поводом для очередного порицания мыслящей общественностью недальновидных азербайджанских госчиновников.

Речь идет о школьнике Ясине Гулиеве, победителе Второй межшкольной Олимпиады по робототехнике. И как победитель, он должен был поехать в Мексику — на Международную Олимпиаду (15-18 августа 2018 года Фёрст Глобал).

Но так как семья Ясина небогатая и не имела возможности оплатить поездку и проживание сына за границей, родители мальчика обратились в Министерство связи, транспорта и высоких технологий с просьбой спонсировать поездку их сына для участия во Второй международной Олимпиаде.

Ответ из вышеуказанного ведомства пришел довольно скоро, но был неутешительным: как выяснилось, министерство не выделяет средств на подобные мероприятия.

Так и вышло, что талантливый мальчик, который мог бы достойно представить Азербайджан заграницей на престижной Олимпиаде, не поехал на это мероприятие по вине жадных азербайджанских госчиновников. Хотя мы более чем уверены, что на свои поездки представители министерства денег не жалеют.

Если внимательно посмотреть, кем подписано письмо с отказом, то остается только злорадно захихикать: не так давно в СМИ выходила новость о сенсационных показаниях в суде, которые давал заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде по делу арестованных бывших высокопоставленных чиновников Минсвязи.

Э. Велизаде подтвердил факт выдачи сотрудникам Минсвязи незаконной зарплаты в конвертах за счет коррупционных поступлений.

По его словам, он получал от главы аппарата Видади Зейналова «ежемесячный пакет» в 3 тысячи манатов, потом эта сумма достигла 15 тысяч манатов, а в последнее время – 30 тысяч манатов.

Велизаде утверждал, что хотел отказаться от получения «пакета», однако министр Али Аббасов сказал, что от этих денег отказываться нельзя, потому что это общие правила и собранные средства распределяются среди руководителей министерства. В результате Э.Велизаде, как и прочие руководители Минсвязи, ежемесячно получал деньги в «пакете».

В свете последних событий с разоблачениями мог бы замминистра Э. Велизаде не подписывать отказное письмо, а как минимум проявить личную инициативу и проспонсировать мальчика за счет Министерства, чтобы хоть раз коррупционные средства на благое дело пошли. Ну или послать Ясина на престижное мероприятие за свой счет, который, насколько нам известно, не «заморожен». Но не захотел. Видимо, денег «в пакете» больше нет, а потому и взятки, как говорится, гладки.

Яна Мадатова

Minval.az