Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2018 года в объектах розничной торговли потребительскими товарами на сумму 20 млрд 82,3 млн манатов, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 10 млрд 21,1 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2017г — на 1,9%), непродовольственных товаров – 10 млрд 61,2 млн манатов (рост на 3,2%).

По данным комитета, за отчетный период 45,6% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,3% — напитки и табачные изделия, 18% — на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% — электроприборы и мебель, 5,6% — автомобильное топливо, 1,3% — фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% — компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,4% — прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июле 2018 года составили

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