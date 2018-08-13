Участник гянджинских событий, 29-летний Мураз Чапай оглу Рагимов оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при попытке задержать его в Сумгайыте. После этого, в полном соответствии с законом, он был уничтожен сотрудниками полиции ответным огнем.

Сторонник радикальных религиозных течений Мураз Рагимов в 2012 голу, во время проведения в Азербайджане песенного конкурса «Евровидение» планировал совершить теракт в Баку. Тогда он был своевременно задержан и осужден, при этом при обыске в его квартире была найдена ручная граната.

M.Рагимов, находясь в учреждении по отбытию наказания, был вновь осужден за хранение запрещенных вещей. Также в этот период он присоединился к «Движению мусульманского единства» и стал выказывать более агрессивную позицию.

После событий в Гяндже, участником которых он являлся, Мураз Рагимов, чтобы избежать ареста, приехал в Баку и скрывался на различных арендованных квартирах.

Установлено, что М.Рагимов во время церемонии Ашура в этом году планировал убийство имама и сотрудников полиции в Гяндже.

Minval.az