Шекинский апелляционный суд в понедельник, 13 августа, принял решение об условном освобождении лидера партии REAL Ильгара Мамедова, сообщает Minval.az.

Суд под председательством Гюндуза Аббасова вынес постановление о замене Мамедову оставшегося срока лишения свободы на условное наказание с 2- летним испытательным сроком и запретом на выезд из страны.

Ильгар Мамедов был арестован 4-го февраля 2013 года по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмайыллинском районе. Он был осужден на 7 лет. Европейский суд по правам человека признал его арест политически мотивированным и принял решение о его освобождении.

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