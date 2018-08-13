Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан после многолетних переговоров разделили Каспийское море. Как отмечает Financial Times, Москва давно считает регион частью своей сферы влияния и много лет старается его сохранить, борясь, например, с такими проектами, как транскаспийский газопровод из Туркменистана в Азербайджан, который позволил бы этим странам конкурировать с Россией на европейском газовом рынке.

Кремль согласился на раздел Каспия ради того, чтобы улучшить связи с Ираном и повысить уровень сотрудничества с центральноазиатскими соседями на фоне попыток США и Китая увеличить присутствие в регионе. Взамен Россия получает запрет на любое военное присутствие на Каспии стран, не участвующих в договоре, то есть российский флот получает контроль над морем.

«Россия была основной движущей силой этого раздела, — говорит аналитик компании Verisk Maplecroft Камилла Хагелунд. — Остается узнать, чем пожертвовала Москва. С точки зрения безопасности она выиграла».

Minval.az