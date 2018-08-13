В истекшем полевом сезоне «Kарабаxская неолит-энеолитическая экспедиция» продолжила начатые в предшествующие годы исследования поселений ранних земледельческо-скотоводческих племён Kарабаxа.

Как сообщил Report, начальник «Карабахской неолит-энеолитической экспедиции», доктор философии по истории Хагани Алмамедов, руководимой им экспедицией был завершён первый этап фиксации и электронного картографирования памятников этого региона, были продолжены археологические работы на основном объекте исследования неолитическом поселении Исмаилбейтепе.

В течение 2010-2018 гг. со стороны «Карабахской неолит-энеолитической экспедиции» были проведены разведывательные работы на территории около 3600 км2, в результате зафиксировано и электронно картографировано более 300 археологических памятников. Особо отметим, что 156 из этих памятников являются поселениями поселений ранних оседлых земледельческо-скотоводческих племён.

По топографии расселения в период неолита Карабахскую равнину можно сравнивать только с Анатолией, Ираном и Междуречьем. Для сравнения хотелось бы отметить, что количественно находящиеся на Карабахской равнине памятники эпохи неолита превосходят известные памятники соответствующей эпохи всего Южного Кавказа как минимум в два раза. Плотность распространения памятников и выводы, сделанные в процессе их изучения, позволяют выдвинуть идею о том, что территория Карабаха являлась одним из самых основных очагов Кавказского неолита в VI тыс. до н.э. и открывают возможности для изучения проблемы принципов расселения раннего оседлого населения на Карабахской равнине в эпоху неолита.

С целью изучения вопросов зарождения, развития и распространения неолитической культуры на территории Карабахской равнины на поселении эпохи неолита Исмаилбейтепе с 2012 г. проводятся широкомасштабные археологические раскопки.

По своему уникальному архитектурному строению и обнаруженным артефактам Исмаилбейтепе является новизной Кавказского неолита. Неолитическое поселение Исмаилбейтепе по архитектурному строению отражает в себе, наряду с местными традициями Южного Кавказа, некоторые особенности архитектурной культуры Анатолии и Ирана периода позднего неолита.

В результате раскопок проведенных в предыдущие годы на Исмаилбейтепе были выявлены интересные факты об архитектурном строении и особенностях поселения. Одной из таких особенностей является укрепление границ поселения рвами и высокими стенами. Высота стены выполнявшей оборонительную и охранную функцию достигала 4-4,5 м., ширина около 1 м. Эта стена делила поселение на две части – внутреннюю и внешнюю. Во внутренней части были построены дома округлого, а во внешней части – прямоугольного плана. В пол домов и дворов были закопаны глиняные сосуды, объём самого большого из которых 0,6 м3.

В 2018 г. археологические раскопки были проведены в южной части поселения, где вдоль южного радиуса было заложено 7 раскопочных квадрата размерами 4х4 м. В результате проведенных работ здесь было выявлено и исследовано 8 построений прямоугольной, овальной и округлой формы относящихся к двум строительным горизонтам.

Построения, относящиеся к первому верхнему строительному горизонту, имели округлую форму и были сооружены из одного ряда сырцового кирпича. Стены были обмазаны с обеих сторон глинистым раствором без примеси самана. Полы построений были сооружены из глины с примесью охры. В северной части построений прослеживались следы очагов. Дворы этих построений были окружены стенами шириной 0.9 м возведенных из сырцового кирпича. Территория дворов была вымощена сырцовыми кирпичами.

Построения второго строительного горизонта имели прямоугольную и овальную формы. Нижняя часть некоторых из них находилась на 1-1,5 м ниже дневной поверхности. Эти полуземлянки прямоугольной формы были сооружены двумя рядами сырцового кирпича овальной формы без примеси самана. У кирпичей отсутствовали стандартные размеры, и они менялись в зависимости от своего местоположения.

По обнаруженному мощному слою пепла и другим показателям этих полуземлянок прямоугольной формы можно предположить, что они использовались не для житья, а для хозяйственных целей. Так, в одном из таких построений было выявлено рядом друг с другом три хозяйственных кувшина и еще одна хозяйственная яма, которая изнутри была выложена сырцовыми кирпичами.

Во втором строительном горизонте дворики были окружены прямоугольными стенами шириной 0,5-0,7 м. Эти стены также были сооружены из сырцовых кирпичей в два ряда и оштукатурены с обеих сторон. Высота стен колеблется от 0,5 м до 2 м.

Вызывает особый интерес остатки овального построения второго строительного горизонта. Оно сооружено в два ряда из сырцового кирпича и ее стены обмазаны с обеих сторон раствором без примеси самана.

Это построение отличается от других по некоторым своим особенностям. Так, внутри нее, в юго-западном направлении на стене имелся выступ напоминающий алтарь, а внутренние стены и пол были окрашены в красный цвет. Главной отличительной чертой этого сооружения является наличие фундамента.

Характерная для неолитических памятников Анатолии такая строительная техника в синхронных памятниках Южного Кавказа не встречалась. Двор овального построения был обрамлен прямоугольной стеной, в ее дворе были закопаны друг рядом с другом два больших хозяйственных кувшина. На полу построения был обнаружена фигура со сломанной головой. Можно предположить, что это овальное сооружение, не имеющее никаких боковых входных приемов, по своему архитектурному строению и строительной технике представляло собой храм.

Результаты археологических исследований памятников ранней оседлой земледельческо-скотоводческой культуры, расположенных на Карабахской равнине дают возможность говорить о том, что этот регион являлся центром формирования локальной неолитической культуры на Южном Кавказе в I половине VI тыс. до н.э. В указанный период прогрессивные традиции, передаваемые с юга на север, обусловили формирование на территории Карабаха нового для неолита Южного Кавказа социально-культурного пространства – ранней оседлой земледельческой культуры Карабаха. Особенности архитектуры, технико-технологические различия, прослеживающиеся в изготовлении керамики, позволяют отличать носителей неолита Карабаха от других локальных неолитических культур Кавказа.

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