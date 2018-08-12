Страны «Каспийской пятерки» договорились подписать соглашение по мерам доверия в военной сфере, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Информацию распространяет «Интерфакс».

«Достигнута договоренность о заключении отдельного пятистороннего договора по согласованным мерам доверия в области военной деятельности. Данный документ позволит обеспечить баланс вооружения на Каспийском море с учетом интересов всех сторон, а также объединит наши усилия по упрочению региональной безопасности и стабильности», — сказал Н.Назарбаев, выступая по итогам Каспийского саммита.

Minval.az