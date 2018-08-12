Обнародован прогноз погоды на территории страны на 12 августа.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23, днем 24-27 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градуса. В связи с усилением временами северо-западного ветра рекомендуется быть осторожными на пляжах.

В Нахчыванской Автономной Республике будет без осадков. Прогнозируется западный ветер с усилением в некоторых местах. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-35 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

В Газах-Гяндже, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном утром и вечером в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. Днем в основном без осадков. Прогнозируется западный ветер с усилением в некоторых местах. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 23-28 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Прогнозируется западный ветер с усилением в некоторых местах. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых западных районах пройдут грозы, временами возможны дожди. Прогнозируется западный ветер с усилением в некоторых местах. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 26-31 градус тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-23, днем 25-28 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

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