В ходе Каспийского саммита, проходящего в казахстанском городе Актау, президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что страны-участницы пришли к соглашению о запрете размещения в регионе любых иностранных военных баз. Главы «Каспийской пятёрки» подписали соответствующий документ.

— В этой конвенции помимо подчёркивания полной принадлежности Каспийского моря прикаспийским странам отмечаются такие важные принципы, как акцент на запрет на присутствие иностранных вооружённых сил, монополия на любое мореплавание исключительно под флагом пяти прикаспийских стран, — сообщи Рухани (цитата по «Лайфу»).

По его словам, запрет также распространяется на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства. В том числе запрет коснётся и просто прохода иностранных военных кораблей, авианосцев и подводных лодок в Каспийском море и пролёта военных самолётов над ним.