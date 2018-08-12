Цены на рынке недвижимости Баку в июле 2018 года выросли на 2,06 процента по сравнению с показателем июня, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По оценкам эксперта, за прошедший месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка коммерческих объектов. сообщает Trend.

«Так, цены на первичном рынке жилья за месяц выросли на 0,28 процента, на вторичном рынке — на 0,1 процента, на земельном рынке — на 3,71 процента, на рынке индивидуальных и дачных домов — на 2,64 процента. Аренда жилья подорожала на 3,98 процента, а аренда коммерческих объектов — на 1,32 процента. Цены же на рынке коммерческих объектов сократились в июле на 0,26 процента», — сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, рост цен в июле является обычным для рынка недвижимости восстановлением после снижения в июне.

Эксперт отметил, что по сравнению с показателем на конец июля прошлого года цены на рынке недвижимости выросли на 1,7 процента. По его словам, в основном рост связан с удорожанием цен на рынке аренды коммерческих объектов и земельном рынке.

Minval.az