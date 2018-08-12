Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 86 раз.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что огонь велся с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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