Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен» 11-12 августа не будет применять ограничения на движение поездов, введенные в связи с ремонтными работами на станции «Бакмил».

Как передает 1news.az, в эти дни пассажиры метро смогут воспользоваться поездами на станцию «Бакмил» и в обратном направлении согласно расписанию выходных дней.

Ранее с 8 августа из-за работ по реконструкции станции вход и выход со станции «Бакмил» были временно ограничены с 8:20 до 17:00 ежедневно.

Данные ограничения вновь вступят в силу с понедельника, 13 августа.

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