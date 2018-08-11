Стали известны подробности суицида в Джалилабаде.

По сообщению Report, суицид был совершен в селе Оджаглы. Житель села Нурлан Ислам оглу Мирзоев повесился в своем доме.

Оказывается, молодой человек сдавал в этом году вступительные экзамены по II группе специальностей. После экзамена он сказал матери, что набрал 400-480 баллов. Мать подростка разозлилась, что он набрал так мало, и отругала его.

После обнародования Государственным экзаменационным центром результатов вступительных экзаменов, выяснилось, что Н.Мирзоев набрал 310 баллов. Между матерью и сыном вновь вспыхнул конфликт, и молодой человек, не вынеся унижений и оскорблений в свой адрес, повесился вечером 10 августа.

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