В Бакинском апелляционном суде началось рассмотрение жалобы, поданной Аразом Фараджевым, известным в криминальном мире как «Крытый Араз», и членами его банды – Вугаром Мусаевым, Ренатом Заировым, Намиком Бабаевым, Эльмеддином Шахбазовым, Эльтаном Алиевым и Хаямом Гурбанлы на приговор суда в их отношении и протестом гособвинителя на данный приговор.

По сообщению Report, на судебном слушании под председательством судьи Намика Мамедова, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 20 августа.

Согласно обвинительному акту, А.Фараджев, находясь в заключении в учреждении по отбыванию наказания №8, в декабре 2016 года создал организованную преступную банду с Вугаром Мусаевым, с которым ранее был знаком, и другими лицами. Банда грабила дома в Баку и регионах. Как оказалось, их преступные деяния координировал А.Фараджев.

14 апреля 2017 года сотрудники СГБ задержали Вугара Мусаева, Рената Заирова и Намика Бабаева.

В ходе следствия выяснилось, что в эту группировку, помимо А.Фараджева, входил и Э.Шахбазов, тоже отбывающий заключение.

Решением суда первой инстанции Араз Фараджев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Вугар Мусаев – к 9, Эльтан Алиев — к 8 с половиной годам, Ренат Заиров – к 9 годам и 7 месяцам, Хаям Гурбанлы – к 5 годам, Эльмеддин Шахбазов – к 17 годам лишение свободы.

Намик Бабаев был приговорен к 1 году и 2 месяцам заключения и ввиду нахождения под стражей в этот срок в ходе следствия, был выпущен на свободу в зале суда.

Заключенные, недовольные вынесенным приговором, подали апелляционную жалобу, а гособвинитель подал протест, требуя ужесточения наказания.

Отметим, что А.Фараджев известен в криминальном мире как «Kрытый Араз». Он считается одним из подельников «вора в законе» Ровшана Лянкяранского.

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