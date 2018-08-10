В Губе загорелся электрический столб, по которому проходит высокое напряжение (10000 Вт).

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Талабыгышлаг.

В результате возгорания провода вышли из строя. По этой причине несколько районных сел остались без света.

Официальный представитель Губинской районной электросети Кямран Бабаев сказал, что электрические столбы и линии остались еще со времен СССР, старые провода вышли из строя, произошло короткое замыкание, что стало причиной пожара: «Подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшие часы. На данный момент на территорию направлены техника и бригада работников».

Отметим, что во время инцидента никто не пострадал.

Minval.az