В январе-июле этого года в Азербайджан ввезено 11700 единиц автомобилей.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 7 232 единицы или в 2,6 раза.

Среди ввозимых в страну автомобилей 69 единиц или 0,6% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 10402 или 88,9% — легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 157 или 9,9% — моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 72 или 0,6% — моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, увеличилось на 37,8% или 42 единицы, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, — в 2,75 раза или на 6 611 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 638 единицы или в 2,2 раза, моторных транспортных средств специального назначения — на 53,2% или 25 единиц.

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