Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в закон «Об обеспечении исполнения закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджане» от 13 декабря 2005 года.

Согласно указу, в закон добавляется пункт 1.9.

В нем говорится, что полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», предусмотренные в статье 17.4 этого закона, будут осуществлять Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

В статье 17.4 закона говорится, что призыв на военную службу по мобилизации военнослужащих, находящихся на военном учете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляет данный орган исполнительной власти.

Minval.az