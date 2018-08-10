Баку рассчитывает на увеличение объема перевалки грузов из Таджикистана по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я проинформировал президента Таджикистана о транспортных проектах, которые открывают новые возможности. В частности, запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также строительство нового морского порта в поселке Алят, открывают новые возможности для перевозки грузов. Конечно, мы рассчитываем на увеличение грузопотока из Таджикистана и достигли определенных договоренностей», — сказал Ильхам Алиев в пятницу на совместном с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявлении для прессы.

По его словам, Азербайджан рассчитывает на существенный рост объема транзитных грузоперевозок через свою территорию на международные рынки.

Ильхам Алиев отметил, что обсудил с Э.Рахмоном также вопросы взаимной деятельности в сферах торговли, экономики.

«Мы достигли серьезных договоренностей, которые дадут толчок повышению промышленного потенциала наших стран. Это касается сотрудничества в области снабжения алюминием, нефтяным коксом. Это проекты, которые будут определять наши отношения на долгие годы и позволят создать сотни новых рабочих мест», — добавил президент Азербайджана.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Minval.az