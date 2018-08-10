В Азербайджане нет никаких ограничений на продажу банками иностранной валюты.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана, комментируя распространившуюся ранее информацию о введении ограничений на продажу иностранной валюты в стране.

“Палата надзора над финансовыми рынками не давала банкам каких-либо указаний по ограничению продажи иностранной валюты. В то же время и со стороны граждан не поступало жалоб в связи с подобными проблемами”, — отметили в Палате.

Финансовый регулятор подчеркнул, что банки имеют достаточно иностранной валюты, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

“Этот вопрос находится под нашим контролем. Более того, если клиенты банков столкнутся с ограничениями на продажу им иностранной валюты, то они могут обратиться к нам и мы примем необходимые меры”, — добавили в Палате.

Minval.az