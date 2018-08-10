Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Ближе к вечеру сильный северо-западный ветер стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-22, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60%.

11 августа на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Будет преобладать сильный северо-западный ветер. По этой причине погодные условия для купания на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром на отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать западный ветер, скорость которого на отдельных территориях усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az