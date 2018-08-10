Председатель Общественного объединения «Ассоциация банков Азербайджана» (АБА) Закир Нуриев прокомментировал лимит банков на продажу долларов США.

Глава АБА сообщил Report, что применение лимита, в первую очередь, нацелено на то, чтобы предотвратить случаи спекуляции на валютном рынке.

«Некоторые спекулянты в массовом порядке скупают доллары, потом выставляют их на продажу по высокой цене, чем создают напряжение на рынке. То есть, зачем какому-либо рядовому гражданину покупать 100 тысяч долларов разом?

Поэтому, установлен лимит на продажу доллара наличными. На безналичную продажу лимита нет. Можно положить на счет любую сумму, осуществить платеж платежной картой. Цель этих мероприятий также в том, чтобы ограничив наличные расчеты, стимулировать безналичные расчеты. Обеспечить прозрачность в обращении», — отметил Нуриев.

Minval.az