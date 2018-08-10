9 августа в «Call-центр 102» министерства внутренних дел (МВД) поступила информация о нападении неизвестных в целях ограбления на один из домов на территории Бинагадинского района, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследований, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, было установлено, что проникший в дом Л.Новрузовой в поселке Баладжары неизвестный ударил хозяйку дома кулаком и украл мобильный телефон и строительные инструменты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Им оказался житель Сальянского района, ранее судимый за хулиганство Ази Исаев.

Расследование продолжается.

Minval.az