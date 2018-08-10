Президент Таджикистана Эмамоли Рахмон отмечает готовность к многостороннему экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, в частности, в сферах АПК, энергетики, туризма, транспорте.

«Мне приятно находиться на дружественной азербайджанской земле с официальным визитом и ощущать искреннее радушие азербайджанского народа. Азербайджан занимает одно из важных мест во внешнеполитической стратегии Таджикистана, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении таджикско-азербайджанского сотрудничества. Сегодня в рамках нашего политического диалога состоялся конструктивный и заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов как двустороннего, так и регионального и международного характера», — сказал Э.Рахмон в пятницу в Баку, выступая с ИльхамомАлиевым с совместным заявлением для прессы.

По его словам, президенты Таджикистана и Азербайджана сошлись во мнении относительно важности более полного использования существующих возможностей для тесного сотрудничества по всем направлениям.

«В центре внимания были вопросы увеличения товарооборота между нашими странами и расширения спектра нашего сотрудничества в различных секторах экономики. Мы считаем, что сегодняшние договорённости будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспорт, аграрный сектор и туризм», — подчеркнул он.

Э.Рахмон добавил, что для существенного увеличения двустороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры необходимо активизировать и улучшить двустороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

«В целом хотел бы сказать, что мы удовлетворены состоявшимся диалогом. Уверен, что результаты сегодняшних переговоров ещё более сблизят наши страны и народы. Они создают дополнительные условия и предпосылки для успешного взаимодействия, которое в течение последнего десятилетия из года в год наполняется новым практическим содержанием. Для продолжения нашего конструктивного межгосударственного диалога я пригласил президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время», — сказал таджикский лидер.

Minval.az