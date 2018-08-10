Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в июле 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 773 тысячи баррелей, из которых 728 тысяч баррелей пришлись на нефть, а 45 тысяч баррелей — на конденсат.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

«Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале — 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысячи баррелей, в апреле — 785,7 тысячи баррелей, в мае — 801 тысячу баррелей, в июне — 792 тысячи баррелей», — отметили в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

Minval.az